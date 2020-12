Alluvione, raccolta fondi per la Casa della Musica – Officine Musicali di Nonantola

Due musicisti che suonano in Rockin’1000 hanno avviato una raccolta fondi per la Casa della Musica – Officine Musicali di Nonantola, che ha avuto danni nell’alluvione del 6 dicembre scorso. Si può donare tramite la piattaforma GoFundMe direttamente con carta di credito:

L’ Associazione “Operazione Ricominciamo” in collaborazione con la scuola di musica “OFFICINE MUSICALI” organizza questa raccolta fondi.

OFFICINE MUSICALI è una scuola di musica fondata nel 1980 dal Comune di Nonantola, che oggi lavora nei 5 comuni dell’Unione dei Comuni del Sorbara (provincia di Modena) e ogni anno raccoglie circa 350 ragazzi.

Un centro di promozione musicale che oltre alla didattica offre opportunità di aggregazione per ragazzi e adulti. Orchestre, band e laboratori di approfondimento per ogni aspetto del mondo musicale. Dopo 40 anni Officine Musicali è uno dei motori della socialità del nostro paese.

Oltre alla già difficile situazione creata dal Covid, l’alluvione del 6 dicembre ha messo in ginocchio la sede più grande (quella di Nonantola). L’acqua e il fango hanno distrutto o reso inutilizzabile le sale insonorizzate e gli strumenti che non abbiamo potuto mettere in salvo. I pianoforti dovranno essere recuperati o sostituiti e gli interventi necessari a ripristinare gli allestimenti nelle aule, richiederanno tempo e risorse importanti.

Per questo, per poter riaprire al più presto e non perdere il prezioso lavoro di tanti anni, abbiamo bisogno del vostro aiuto.

L’alluvione di Nonantola dello scorso 6 dicembre, causata dal cedimento dell’argine del fiume Panaro nel territorio della vicina Castelfranco, ha colpito oltre ottomila residenti (dei sedicimila complessivi) e la larghissima maggioranza delle attività economiche ed industriali. I danni sono tuttora incalcolabili, ma per il solo patrimonio pubblico sono stimati in circa dieci milioni di euro.