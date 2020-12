Arriva il Battaglione Mestre a prestare soccorso nell’area alluvionata coi Carabinieri di Modena, Bologna e Forlì

Per quanto riguarda le forze messe in campo dall’Arma, a disposizione della Protezione Civile, coordinati dalla Prefettura di Modena, fino ad adesso ci sono 20 militari per servizi di informazione ed assistenza nelle zone d’interesse.

Sono stati allertati i reggimenti Carabinieri di Bologna e il battaglione Carabinieri di Mestre, che stanno facendo affluire proprio personale per attività di vigilanza con compiti di antisciacallaggio nelle zone evacuate.

Le immagini dei pattugliamenti dei Carabinieri attorno ai fiumi della Bassa

Le riprese dei Carabinieri dai luoghi alluvionati tra Castelfranco e Nonantola

