Auto esce fuori strada, due feriti a Soliera

SOLIERA – Auto esce fuori strada, due feriti. È accaduto domenica sera, attorno alle 20.30,sulla strada Nazionale per Carpi all’altezza della rotonda di Appalto di Soliera.

L’utilitaria, con a bordo due persone, è uscita di strada urtando un ponticello e lo sfiato di una condotta del gas.

Sono dovuti intervenire i pompieri per liberare i due feriti, e i tecnici dell’azienda del gas per verificare che non ci fossero perdite.

I feriti sono stati trasportati in ospedale.

