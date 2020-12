Bomporto, 40 mila euro per la sicurezza

Nuove risorse a disposizione dei cittadini per la sicurezza delle abitazioni private. Entro la fine dell’anno l’Amministrazione comunale di Bomporto pubblicherà un bando per l’installazione di sistemi di sicurezza e impianti di allarme nelle case dei cittadini residenti sul territorio comunale.

La somma totale destinata al progetto è di 40 mila euro, è possibile una sola domanda per beneficiario e il contributo servirà a coprire fino al 50 per cento della spesa totale, fino ad un tetto massimo di 500 euro. Sono ammesse al contributo le spese per l’installazione e l’attivazione di impianti di allarme, inferriate, porte blindate, telecamere e impianti di videosorveglianza.

Sul sito istituzionale del Comune www.comune.bomporto.mo.it sarà presto disponibile il modulo da compilare per richiedere la partecipazione al bando.

“La sicurezza urbana è una questione complessa e per noi prioritaria, su cui stiamo concentrando i nostri sforzi – afferma il Sindaco di Bomporto Angelo Giovannini –. Abbiamo alcune leve a nostra disposizione, dalle telecamere al controllo di vicinato fino al presidio del territorio con le Forze dell’Ordine, ora abbiamo inserito questo nuovo tassello a completare il mosaico: un bando rivolto ai cittadini che vogliono rendere ancora più sicura la propria abitazione. Per questo abbiamo stanziato una cifra significativa, che pensiamo possa servire un numero importante di famiglie”.

