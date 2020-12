Ciclista 35enne in fin di vita dopo il frontale con un fuoristrada a Mirandola

MIRANDOLA – Ciclista 35enne in fin di vita dopo il frontale con un fuoristrada a Mirandola. È accaduto il giorno di Natale, attorno alle 17.45, su via dell’Orto, traversa della Statale Nord.

L’uomo, un operaio di Mirandola, stava percorrendo la via a bordo della sua bicicletta quando è finito addosso al fuoristrada condotto da un 65enne residente nella Bassa. L’impatto è stato devastante: l’uomo ha sbattuto contro il cofano e poi è finito a terra sbattendo violentemente il capo sull’asfalto.

Sì è temuto il peggio per l’operaio, che non dava segni di vita. Dopo oltre un’ora di intervento fortunatamente i sanitari, arrivati con ambulanza e automedica, sono riusciti a stabilizzarlo e trasportarlo prima in Terapia Intensiva a Modena. Con diverse fratture e un trauma cranico, lotta tra la vita e la morte in Rianimazione.

Sulle cause dell’incidente al lavoro, assieme ai rilievi di rito, la Polizia Locale Area Nord.

