Donne, mamme & lavoro, la storia di Emanuela Goldoni di Quarantoli

L’esperta di risorse umane di Mirandola Francesca Monari ci porta a conoscere quattro storie di altrettante donne che sono mamme e lavoratrici.

Oggi intervisterò Emanuela Goldoni, 37 anni, di Quarantoli (e ci tiene a precisarlo), ma residente a Milano. Laureata in Comunicazione per l’impresa e le organizzazioni internazionali, con un Master in Marketing, comunicazione e nuove professioni digitali, ha una grande passione per la scrittura. Ha un figlio di 9 mesi, che si chiama Iacopo. L’obiettivo di Emanuela era quello di realizzarsi nel lavoro e per fare ciò si è trasferita a Milano, dove attualmente lavora nel team di Corporate Digital Communication&Corporate Identity come Project manager per una importante azienda del settore Assicurazioni, occupandosi di progetti di comunicazione di Personal branding e di Employer Branding.

Perseverando, dopo tante cadute e ricadute, ce l’ha fatta!

“Nella tua carriera, come hai affrontato la scelta della maternità e l’essere madre?”

Appartengo a quella categoria di donne per le quali la maternità non è una esperienza totalizzante. Il

mio lavoro è importante, così come lo sono mio figlio e mio marito.

Mi piace quello che faccio e non penso che la mia condizione di mamma sia un limite, né per me,

né per l’azienda per cui lavoro. Anzi, da noi ci sono diverse iniziative che promuovono la cultura

della genitorialità e che supportano mamma e papà con percorsi formativi dedicati. Questa

sensibilità verso la famiglia, i bambini e in particolare i ruoli di genitore contribuisce a farmi sentire

a mio agio e mai in difetto. Sono sempre io, con la mia professionalità e con un plus: sono mamma.

Ma non per questo mi sento speciale, rispetto a chi non è genitore. È solo una esperienza in più, che

può aiutarmi anche nel lavoro.

“Come hai raggiunto il giusto equilibrio tra famiglia e lavoro?”

Sono diventata mamma in piena pandemia. La mia azienda si è attivata sin da subito per applicare il

modello di smart working o remote working, come soluzione principale. Sono rientrata in “ufficio”

dopo 8 mesi di maternità, lavorando da casa: io in una stanza, mio marito in un’altra. Chiaramente

l’emergenza sanitaria ha avuto un impatto nella dimensione spaziale delle famiglie, obbligandoci a

ripensare tutti i pieni di gestione domestica e famigliare. I nonni ci stanno aiutando molto con

Iacopo. Non è semplice gestire questo nuovo riassetto domestico, ma non ci pesa.

“Essere una mamma lavoratrice quanto è impegnativo e quanto appagante?”

Lavorare e ‘fare la mamma’ è decisamente molto impegnativo, perché si aggiunge una complessità

giornaliera. Mi è capitato di allattare durante una call, perché Iacopo proprio non ne voleva saperne

di calmarsi. L’ho trovato il gesto più naturale che potessi fare. Eppure, da quando sono mamma e

lavoro mi sento ancora più motivata e mi sembra di avere più energia.

“A casa tua esiste una ripartizione paritaria di tutti gli impegni con il papà?”

Io e mio marito abbiamo imparato a capirci, a sostenerci e soprattutto ad organizzarci. Abbiamo

imparato a cambiare i pannolini o a fare il bagnetto a Iacopo. Ci siamo distribuiti i carichi in

maniera equa. Chi lava i piatti, fa il bagnetto al bambino, ad esempio. In generale, l’idea è che

preferiamo essere entrambi autonomi e intercambiabili nella “cura” del piccolo.

“Su chi altro fate affidamento?” Sui nonni. E sugli zii.

