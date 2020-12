Esortò i fedeli a bere vino durante l’omelia, ora quel parroco è ricoverato per Coronavirus

Esortò i fedeli a bere vino durante l’omelia, ora quel parroco è ricoverato per Coronavirus. Il sacerdote piacentino di Borgotrebbia, che – come si vede nel video diventato virale – parlava ai fedeli in chiesa senza mascherina, ha una polmonite bilaterale e si è sentito male nella notte tra il 25 e il 26 dicembre.

Il giorno prima era sull’altare per la Messa di Natale, e da lì parlava ai fedeli esortandoli a lasciare perdere le bibite gassate e a bere vino. Perché “in Paradiso si beve vino”.

