Fugge spaventato dai botti di Capodanno, cane salvato nelle campagne tra Cavezzo e San Prospero

CAVEZZO E SAN PROSPERO – E’ stato salvato appena in tempo, prima che, in preda alla paura, andasse a fornire sotto a una macchina o cadesse in un fosso. E’ quanto accaduto il giorno della vigilia di Capodanno tra San Prospero e Cavezzo, dove gli agenti della Polizia Locale Area Nord con i colleghi della Polizia Locale di Cavezzo hanno tratto in salvo un cane che era scappato dal giardino di casa sua spaventato dai botti di Capodanno.

Gli animali sono molto sensibili ai rumori, e questo cagnolone non ha fatto eccezione: i botti sparati da chi proprio non può fare a meno di spararli lo hanno agitato parecchio, e terrorizzato è scappato via da casa.

I primi ad avvistarlo sono stati due giovani, una coppia di Cavezzo che era su via Uccivello per una passeggiata, poi sono arrivati gli agenti che hanno saputo nel migliore dei modi rassicurare l’animale e lo hanno messo in sicurezza. Il cane, in realtà, ha subito capito che lo stavano salvando: appena gli agenti hanno aperto l’auto di servizio per farlo salire, lui ci è subito balzato dentro come se fosse la cosa più naturale del mondo. Una volta dentro, si è messo comodo al calduccio a prendersi anche qualche coccola.

La polizia locale è riuscita a leggere il microchip dell’animale ed è presto risalita ai proprietari, una famiglia di Cavezzo disperata per quello che era successo.

Alla fine, l’anno si chiude con una bella storia a lieto fine. Ma evitiamo di spaventare gli animali, basta poco per noi umani.

