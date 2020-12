La piena del Secchia passa nella Bassa, il punto alle ore 13

E’ lunedì mattina il momento in cui la storica piena del Secchia di questo dicembre sta passando nella Bassa. “Storica” perché non si è mai vista una quantità tale di acqua, l’idrometro di ponte Alto mai aveva misurato 11,07 metri come accaduto lunedì’ mattina. Non si sono criticità fino ad ora.

QUI SOLIERA

Scaricata tanta della sua potenza nella casse di espansione di Campogalliano, che hanno toccato il record di capienza, 9 metri, a Soliera Il colmo di piena del Secchia è transitato al Bacchello alle ore 14.30di domenica con un livello di 11.72 metri, 40 cm oltre il precedente massimo toccato nel dicembre 2009. Numeri e quantità che solo pochi mesi fa avrebbero provocato danni. Invece stavolta a Soliera è andata bene

“i lavori di innalzamento e ingrosso arginale dei mesi scorsi sono stati decisivi per evitarci il sormonto che con questi livelli sarebbe stato inevitabile”, commenta il sindaco di Soliera Roberto Solomita.

Ponte Alto e ponte Bacchello aperti

QUI CAVEZZO

Ponte Motta chiuso

QUI SAN PROSPERO

Il fiume alle ore 3:00 del mattino a San Prospero ha toccato la quota di 11 metri. Non si segnalano criticità

Dalle ore 12:20 è stato riaperto alla circolazione dei veicoli il ponte di San Martino. Ponte San Martino aperto

QUI CONCORDIA

A Concordia alle 4:00 di lunedì mattina il fiume ha raggiunto il livello record di 12.07 metri.

Nel corso della notte il livello del Secchia è lentamente calato e alle ore 10 sono stati registrati 11.90 metri

I volontari della protezione civile, la polizia municipale, il personale dell’ufficio tecnico e il sindaco hanno presidiato la situazione tutta la notte. “Non smetterò mai di ringraziarli per la devozione, la precisione e la cura con cui seguono queste emergenze”, commenta l’assessora Marika Menozzi

Continueranno i controlli degli argini nelle prossime ore e soprattutto nei prossimi giorni, per verificare la situazione dopo una piena così importante e rapida nella sua ascesa.

Il ponte di Concordia-San Giovanni è ancora chiuso.

QUI SAN POSSIDONIO

“Nella notte con il fiume Secchia abbiamo raggiunto livelli importanti ,11.45 mt ma non si sono rilevate particolari criticità. “Nella notte con il fiume Secchia abbiamo raggiunto livelli importanti ,11.45 mt ma non si sono rilevate particolari criticità.

Ora il livello è in lento calo, ma siamo ancora in allerta rossa.

Ringraziamo – commentano Il sindaco Carlo Casari e la giunta- tutti i volontari del gruppo comunale di Protezione civile che assieme ai dipendenti comunali, alle forze dell ordine e alla passata e attuale amministrazione ci hanno aiutato a coordinare questi momenti.

I controlli da parte della Protezione Civile continueranno per tutta la giornata di oggi e la sede municipale rimarrà aperta per eventuali domande.

La nostra solidarietà va ai cittadini di Nonantola e Castelfranco che stanno affrontando momenti difficili”.

Ponte Bacchello chiuso

QUI NOVI

La piena sta passando. Iniziata in nottata la fase di deflusso. Livelli idrometrici e situazione ponti Ecco il livelli: – ponte Motta alle ore 05.30 – mt.9.81 – ponte Pioppa alle 05.45 – mt.11.40 In entrambi i casi rientriamo all’interno della fascia di allerta arancione QUI MOGLIA La Provincia di Mantova ha disposto in questo momento la chiusura del ponte di Bondanello. Il fiume ha raggiunto il colmo di piena a m. 11,70. Si tratta di una piena di significativa proporzione non lontana da quella del 2009 dove il livello raggiunto fu di m. 11,98. Prosegue il costante monitoraggio per tutta la giornata.



Ponte Bondanello chiuso

