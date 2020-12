Medolla, cimiteri chiusi durante le feste. Le proteste: “Negli altri paesi sono aperti”

A Medolla in questi giorni di festa i cimiteri sono tutti chiusi. Chi voleva condividere un momento di raccoglimento con i cari che non ci sono più in questi giorni, non ha potuto farlo. I cancelli erano sbarrati e un cartello dava una laconica spiegazione: “Chiuso il 24, 25, 27, 27 e 31 dicembre; 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio”.

E’ l’unico Comune del nostro territorio dove i cimiteri sono chiusi: neli altri i cittadini possono fare visita normalmente ai propri cari che non ci sono più, e questo ha provocato diverse proteste sui social.

La decisione è stata presa dal Comune sentito il parere del Corpo Intercomunale di Polizia Locale

Ma ecco la dichiarazione del sindaco Alberto Calciolari in merito alla chiusura dei cimiteri durante i giorni “rossi”.

“La decisione di chiudere i cimiteri limitatamente ai giorni cosiddetti ‘rossi’ non è stata presa a cuor leggero, consapevoli delle esigenze delle famiglie dei defunti, per i quali il Comune ha infatti garantito, la scorsa primavera, nella fase più dura del lockdown, il servizio che consentiva di deporre fiori sulle tombe dei propri cari, in collaborazione con i fioristi e i volontari di Protezione Civile (leggi l’articolo). La decisione delle chiusure di questi giorni è stata presa sentito anche il parere del Corpo Intercomunale di Polizia Locale in merito alle norme contenute nell’ultimo Dpcm, parere secondo il quale nella visita al cimitero non si ravvisano i requisiti di esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute, cioè le eccezioni che consentono gli spostamenti in tali giornate.”

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017