Nonantola e l’alluvione, se ne parla a “Viaggio su Mar-Te”

LUNEDì 22 DICEMBRE 2020 – Siete pronti per un “Viaggio su MAR-TE”? Allora tenetevi pronti e collegatevi su Facebook questa sera a partire dalle ore 20:00 per la prima puntata in diretta del nuovo format “VIAGGIO SU MAR-TE (mare e territorio)”.L’iniziatva è di ViviNonantola.

Sarà un incontro interattivo con voi, con le istituzioni, i professionisti, i fatti e gli eventi del territorio, insomma un format per confrontarsi ed imparare.

Prima puntata dedicata all’alluvione che ha colpito Nonantola lo scorso 6 dicembre e avremo come ospite il sindaco, Federica Nannetti con la quale parleremo dell’accaduto e delle prospettive e modalità per la richiesta dei danni subiti. Inoltre ampio spazio verrà dato anche alla solidarietà nata durante l’emergenza, uno dei valori nonantolani è proprio quello di stringersi ed aiutarsi nei momenti del bisogno. Un paese che fa comunione e non si piange addosso e che è già ripartito… Non mancheranno le ricette e altri ospiti o collegamenti.

Vi aspettiamo dunque questa sera alle ore 20:00 su in diretta con “VIAGGIO SU MAR-TE”.