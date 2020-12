Nonantola, l’invito per tutti è di salire ai piani alti, prepararsi a stare senza luce e organizzarsi con le coperte

Nonantola, l’invito per tutti è di salire ai piani alti. E di prepararsi a stare senza luce e di organizzarsi con le coperte. La situazione a Nonantola è molto delicata e dall’assessora Tiziana Baccolini arriva l’invito a diffondere il messaggio che tutti i cittadini, anche quelli che vivono nelle zone attualmente all’asciutto debbono portarsi ai piani alti.

“Se non ci sono situazioni di emergenza e urgenza, e ci si trova ad esempio in una situazione gestibile, come un po’ di acqua arrivata in casa, non si può chiedere di essere evacuati. Il Comune non può evacuare tutti”.

“L’invito ai cittadini è di stare tranquilli, verrà meno la corrente e ci sarà bisogno di organizzarsi con le coperte. Tutte le persone per le quali sarà necessario uno spostamento non urgente lo avranno domani, al momento stiamo facendo le emergenze”.

