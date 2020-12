Ravarino sfida la Scala di Milano, omaggio a Raina Kabaivanska

“Una Vita da Diva” è il titolo dell’evento organizzato nel Teatro Comunale di

Ravarino e che andrà in onda alle 18.00 del 7 dicembre sul canale 118 del digitale

terrestre e sarà visibile anche in streaming su www.lepida.tv

Protagonista sarà il grande soprano Raina Kabaivanska che, intervistata dal

vicesindaco di Ravarino, Moreno Gesti, racconterà episodi e svelerà

aneddoti della sua carriera, non tutti conosciuti al grande pubblico: dal treno con

le panchine di legno che nel 1958 la portò da Sofia a Milano, fino al suo incontro

con Maria Callas ai grandi successi nei più prestigiosi teatri italiani e del mondo.

Quattrocento volte Tosca e quattrocento volte madama Butterfly: 55 anni di una

carriera sfolgorante come poche, forse come nessuna, in un racconto profondo e

toccante, vivo di emozioni e ricordi personali.

Molti associano il 7 dicembre alla Prima della Scala di Milano, ma non tutti sanno

che questa data sarebbe stata la serata di apertura anche di un altro evento

musicale, meno conosciuto ma non di minore qualità: la rassegna “Ti Invitiamo

all’Opera”, che da otto anni si tiene nel Teatro Comunale di Ravarino e che

vede ogni anno salire sul palco i migliori allievi della Master Class di Raina

Kabaivanska: lei stessa è sempre stata presente alla rassegna e, nel 2017, il

Consiglio Comunale di Ravarino le ha conferito la cittadinanza onoraria per

l’impegno profuso nella divulgazione della lirica e della cultura musicale in Italia e

nel Mondo.

Anche per questo, Raina Kabaivanska, che nel 2019 fu ospite d’onore alla Prima

della Scala, quest’anno, sarà invece al Teatro Comunale di Ravarino per

raccontare il percorso della sua lunga e brillante carriera di soprano.

Il commento della sindaca, Maurizia Rebecchi:

Con la rassegna “Ti invitiamo all’Opera”, nata nel 2012, ci siamo posti l’obiettivo di

avvicinare ad un pubblico ampio questo genere musicale che contraddistingue

l’Italia nel mondo e di cui Raina Kabaivanska è stata ed è senza dubbio una delle

interpreti più prestigiose. La rassegna, che si sostiene in gran parte grazie al

supporto di sponsorizzazioni private, prevede anche il coinvolgimento dei ragazzi

della nostra Scuola Primaria, con la partecipazione a concerti e laboratori che

fanno loro conoscere la cultura musicale nelle sue espressioni più alte. Sul palco di

Ravarino salgono i migliori allievi della Master Class di Raina Kabaivanska e il

conferimento, nel 2017, della cittadinanza onoraria – la prima, nel Comune di

Ravarino – è stato il coronamento naturale della grande sintonia che in questi anni

si è creata tra la vasta platea della rassegna ravarinese e il carisma musicale di

Raina Kabaivanska.

Nel corso della serata, saranno trasmessi i brani di alcune delle più belle

interpretazioni di Raina Kabaivanska e saranno mostrate, in anteprima, alcune foto

parte di una collezione che vedrà la pubblicazione solo il 15 dicembre, data del

compleanno del soprano.

Il commento di Moreno Gesti, vicesindaco di Ravarino e conduttore della

serata:

“È un grande onore poter intervistare Raina Kabaivanska: non è solo una

delle più grandi interpreti nella storia della lirica, ma è anche una persona di grande

empatia e profonda umanità, che trasmette emozioni con ogni suo gesto e parola.

Il commento di Elena Simonini, dell’Ufficio Cultura del Comune di Ravarino e

curatrice dell’Evento: la pandemia ci obbliga a chiudere i teatri ma non a chiudere

la Cultura, che può trovare altri canali per esprimersi e raggiungere un pubblico

forse anche più ampio di quello abituale. Da qui è nata lidea di trasformare il Teatro

di Ravarino in uno studio di ripresa e il palco in un set televiso per proporre eventi

culturali di grande qualità, a partire da questa intervista alla grande Raina

Kabaivanska”.

