Truffa dello specchietto, denunciato un 22enne

I Carabinieri della Stazione di Budrio hanno denunciato un 22enne di Noto (SR) per truffa. La denuncia è scaturita ieri pomeriggio, durante un’indagine che i militari avevano avviato per risalire all’identità di un criminale che era riuscito a portare a segno la truffa dello “specchietto retrovisore rotto” ai danni di una pensionata di Budrio (BO) che era stata alleggerita di 40 euro.

La vittima aveva raccontato ai militari che, dopo aver sentito un tonfo metallico sullo sportello della sua auto che stava guidando in via Rondanina, un giovane alla guida di un’automobile di cui non ricordava la marca e il modello, aveva preteso, riuscendoci, con arroganza e aggressività verbale, di essere risarcito subito e in contanti per un danno che l’anziana automobilista le aveva provocato, urtandogli lo specchietto retrovisore.

Ottenuto il risarcimento, il criminale si allontanava, facendo perdere le tracce. Grazie alla testimonianza dell’anziana, i Carabinieri della Stazione di Budrio (BO) hanno avviato le indagini a “circuito chiuso”, analizzando le telecamere di sorveglianza, ormai presenti sulla maggior parte delle strade italiane, riuscendo così a risalire al delinquente, un truffatore seriale specializzato nella tecnica dello “specchietto retrovisore rotto”.

LEGGI ANCHE

Preso truffatore dello specchietto

Quell’auto bianca che va pianissimo e frena improvvisamente

Sperona la Polizia coi i bambini in macchina

Preso il truffatore dello specchietto dopo l’ultimo colpo a Concordia

Dopo l’ultimo colpo a Mirandola, preso un 35enne

Ravarino, tenta la truffa dello specchietto rotto

Truffa dello specchietto, segnalati due casi a Massa Finalese

Presi due truffatori dello specchietto

Torna la truffa dello specchietto, ecco come difendersi

Truffa dello specchietto, una 34enne raggirata

Nuova vittima del truffatore dello specchietto

Truffa dello specchietto, segnalati nuovi casi

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017