Aggiornamento Coronavirus 05/01, nel modenese 192 nuovi casi e 9 decessi. In Emilia, 1506 e 64 morti

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 181.089 casi di positività, 1.506 in più rispetto a ieri, su un totale di 15.795 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è quindi del 9,5%. Sempre da ieri, sono stati effettuati anche 12.160 tamponi rapidi.

Prosegue l’attività di controllo e prevenzione: dei nuovi contagiati, 773 sono asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Complessivamente, tra i nuovi positivi 388 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone, 667 sono stati individuati all’interno di focolai già noti.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 232 (3 in meno rispetto a ieri), 2.696 quelli negli altri reparti Covid (+12).

Purtroppo, si registrano 64 nuovi decessi: 14 a Ravenna (10 uomini di cui due di 87 anni e i rimanenti di 65, 70, 71, 72, 76, 78, 79 e 98 anni e 4 donne di 70, 90, 92 e 100 anni), 13 a Ferrara (9 donne di cui tre di 91 anni e le altre di 84, 85, 88, 93, 94 e 96 anni e 4 uomini di 74, 79, 81 e 89 anni), 12 a Bologna (6 uomini di cui due di 82 anni e i restanti di 49, 59, 78 e 95 anni e 6 donne di cui due di 84 anni e le rimanenti di 83, 85, 86 e 88 anni), 9 a Modena (6 donne di 81, 87, 91, 93, 96 e 97 anni e 3 uomini di 75, 81 e 88 anni), 6 a Piacenza (3 uomini di 44, 78 e 89 anni e 3 donne di 85, 91 e 98 anni), 5 a Rimini (4 uomini di cui due di 79 anni e gli altri di 76 e 78 anni), 3 a Reggio Emilia (2 uomini di 70 e 84 anni e 1 donna di 80), 1 a Parma (1 uomo di 89 anni). Non risultano decessi in provincia di Forlì-Cesena.

La situazione nel Modenese

in isolamento domiciliare 173

ricoverati in Terapia intensiva o subintensiva 2*

ricoverati in altri reparti 17

Casi totali 192

In provincia di Modena, su 192 nuovi positivi, 108 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi,

25 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti, 4 attraverso screening sierologici, 1 è

risultato positivo agli screening sulle categorie più a rischio, per 54 casi è in corso la ricerca

epidemiologica.

I sintomatici sono 108, gli asintomatici 84

*si precisa che il numero di nuovi casi ricoverati in terapia intensiva (o subintensiva) può non coincidere con il dato incrementale di

ricoverati in terapia intensiva comunicato nel bollettino regionale, ad esempio a causa di variazioni di regime di ricovero dei singoli pazienti

covid nel corso del loro periodo di degenza (trasferimento ad altri reparti)

Si registrano purtroppo nove decessi inseriti nel bollettino regionale, alcuni risalenti ai giorni scorsi:

Uomo, 1945, Castelfranco Emilia

Uomo, 1931, Soliera

Uomo, 1939, Modena

Donna, 1929, Modena

Donna, 1923, Modena

Donna, 1933, San Felice sul Panaro

Donna, 1927, Soliera

Donna, 1924, Soliera

Donna, 1939, Vignola

Guariti in provincia di Modena

Si aggiungono 250 nuovi guariti

Ad oggi i guariti complessivi sono 25.109

Aggiornamento Vaccinazioni

Nella giornata di ieri i vaccinati complessivi, tra personale sanitario presso il Punto Unico di

Baggiovara e Cra, sono stati 1615

I NUOVI CASI DI OGGI, COMUNE PER COMUNE

Bastiglia 2

Bomporto 1

Campogalliano 2

Camposanto

Carpi 17

Castelfranco E. 5

Castelnuovo R. 4

Castelvetro 3

Cavezzo 2

Concordia 2

Fanano 2

Finale Emilia 5

Fiorano M. 3

Fiumalbo

Formigine 12

Frassinoro 2

Guiglia 1

Lama Mocogno

Maranello 6

Marano 1

Medolla

Mirandola 6

Modena 55

Montecreto

Montefiorino 1

Montese 1

Nonantola 4

Novi 1

Palagano 2

Pavullo 3

Pievepelago

Prignano 1

Polinago

Ravarino 1

Riolunato

San Cesario S/P

San Felice S/P 1

San Possidonio

San Prospero 3

Sassuolo 15

Savignano S/P 2

Serramazzoni 2

Sestola

Soliera 5

Spilamberto 2

Vignola 10

Zocca

Fuori provincia 7

TOTALE 192

