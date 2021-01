Alle Poste di Finale Emilia file lunghe e tante attese

FINALE EMILIA – Alle Poste di Finale file lunghe e tante attese. Negli ultimi due giorni, complice la pioggia, sono state particolarmente moleste le ore di anticamera al freddo che si sono dovuti fare i finalesi per poter usufruire dei servizi postali. Una raccomandata, un pacco, una bolletta hanno reso la giornata peggiore a tanti.

Ci scrive un cittadino lunedì dal suo posto in coda davanti all’ufficio postale”

“Oggi 2 ore fuori al freddo e alle 13.40 nonostante dentro ci fossero una decina di utenti, hanno chiuso due sportelli. Proprio quelli, per altro, che dovevano servire chi aveva prenotato on line”

Martedì mattina a stessa solfa:

E ancora:

“Si vedono sempre file esagerate che arrivano quasi a piazza Baccarini, con utenti esasperati che dopo la media di un’ora di fila abbandonano l’idea di entrare. Anziani costretti a stare al freddo e in piedi per tanto tempo, lavoratori che non riescono ad accedere al servizio se non al terzo tentativo. Non se ne può più”.