Approvati aiuti agli studenti universitari colpiti dall’alluvione presentati da Unione Universitaria

esonero dalla terza e quarta rata universitaria, in scadenza rispettivamente l’1 marzo e il 30 aprile 2021, per gli iscritti le cui tasse universitarie sono organizzate su 4 rate;

l’esonero dalla seconda rata per gli iscritti le cui tasse universitaria sono organizzate su 2 rate;

l’assegnazione di pc e modem in comodato gratuito per la didattica a distanza per gli studenti la cui apparecchiatura sia risultata danneggiata.