Bastiglia, la calza della Befana in tutte le scuole

BASTIGLIA, GIOVEDI’ 7 GENNAIO 2021 – La calza della Befana per rendere ancora più dolce il rientro a scuola. Questa mattina le bambine e i bambini delle Scuole dell’Infanzia e della Scuola Primaria di Bastiglia hanno trovato sui loro banchi un dono e una lettera firmata dalla vecchietta che tradizionalmente si porta via le festività, che con la sua scopa ha visitato le scuole del territorio, lasciando un pensiero ad ogni studente bastigliese.

L’onda lunga del Covid-19 continua a farsi sentire e, a causa delle restrizioni legate all’evolversi della situazione pandemica, quest’anno l’Amministrazione comunale di Bastiglia non ha potuto organizzare la festa del 6 gennaio, che vedeva coinvolte le associazioni di volontariato del territorio, né il tradizionale spettacolo allestito per la giornata. La Befana non si è comunque dimenticata di Bastiglia e dei suoi cittadini più giovani, che una volta entrati in aula hanno ricevuto questa gradita sorpresa, resa possibile dalla collaborazione tra l’Amministrazione comunale di Bastiglia, l’Avis e la Croce Blu.

“Speriamo che come questa calza, anche il nuovo anno che ci apprestiamo a vivere possa essere pieno di tante cose buone!” c’era scritto nella lettera firmata dalla celebre vecchietta, un augurio che non si limita al solo mondo della scuola, dopo un 2020 pieno di carbone.

