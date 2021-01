Concordia, in programma lavori di restauro e miglioramento sismico al Teatro del Popolo

CONCORDIA – Attraverso una delibera della Giunta Comunale del 23 dicembre scorso, il Comune di Concordia ha dato il via libera al progetto esecutivo per la realizzazione di lavori di restauro e miglioramento sismico al Teatro del Popolo. Il teatro, che ha subito gravi danni in seguito alle scosse di terremoto del maggio 2012, era stato dichiarato inagibile e inserito nel Piano/Programma delle Opere Pubbliche, Beni Culturali, Edilizia Scolastica e Università della Regione Emilia-Romagna, che, infatti, contribuirà in modo preponderante alla copertura dei costi dei lavori di restauro. In particolare, i fondi stanziati dalla Regione saranno pari a poco più di 2 milioni e 600 mila euro circa 3 milioni e 600 mila euro complessivi. Dopo l’ok al progetto esecutivo arrivato a fine dicembre, il prossimo passo sarà l’affidamento dei lavori tramite appalto. L’amministrazione comunale prevede che, una volta aggiudicati i lavori, serviranno circa 18 mesi per l’effettiva realizzazione degli interventi di restauro e miglioramento sismico del teatro.

