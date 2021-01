Emilia-Romagna, ANAS, proseguono i lavori sulla Tangenziale Sud di Modena

Proseguono gli interventi relativi alle barriere laterali di sicurezza sulla strada statale 724 Tangenziale sud di Modena.

Per consentire l’esecuzione dei lavori da oggi a venerdì 5 febbraio sono previste modifiche alla circolazione in corrispondenza dello svincolo per la strada statale 12.

In particolare nella fascia oraria dalle 9:00 alle 17:30, giorni festivi esclusi, è stato istituito il restringimento della carreggiata, dal km 4,900 al km 5,080 sulla rampa in uscita in direzione Bologna.

