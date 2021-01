Incidente su via Mazzone a Mirandola, due feriti. E a Soliera ferita una donna in uno scontro

QUI MIRANDOLA

E’ di due feriti il bilancio dell’incidente frontale che venerdì mattina ha bloccato il traffico da e per Mirandola per diverse ore su via Mazzone. Attorno alle ore 10 la Renault Captur condotta da un 62enne della Bassa, M.C. le iniziali, ha impattato con la Citroen C1 di una 21enne, E.B. le iniziali, che proveniva da Mortizzuolo e ha sbandato trovandosi sulla sua corsia.

Ad avere la peggio è stato il più anziano, la cui auto è finita fuori strada nel fossato e che è rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo e sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco per farlo uscire. Le ambulanze hanno portato la 21enne in ospedale di Mirandola per controlli, mentre l’uomo è stato ricoverato a Baggiovara

QUI SOLIERA

E’ di un ferito il bilancio dell’incidente stradale rilevato giovedì pomeriggio, attorno alle ore 14, a Soliera. E’ avvenuto all’incrocio tra via Marconi e via Volta e ha coinvolto un’auto e un furgone. Lo scontro è stato frontale e ad avere la peggio è stata la signora che guidava l’auto. La donna è stata portata in ambulanza in ospedale.

