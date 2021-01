Incidente sul lavoro, muore operaio di Bomporto

È successo giovedì mattina poco dopo le 11 a San Giacomo di Guastalla, in provincia di Reggio Emilia, dove l’uomo – itolare di una ditta individuale trattante la posa in opera di coperture e costruzione tetti – stava effettuando alcuni lavori di costruzione di uno stabilimento per conto della ditta reggiana Padana Tubi.

All’improvviso – per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri di Guastalla e del personale della medicina di lavoro dell’Ausl locale – l’operaio è precipitato da un’altezza di circa dieci metri. Troppo gravi i traumi riportati. La salma del 50enne è a disposizione della Procura di Reggio Emilia che ha aperto un’inchiesta sull’incidente.