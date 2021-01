Ladri a casa del sindaco di Finale, Palazzi: “Terribile la sensazione di veder violata la propria intimità”

Racconta il primo cittadino finalese:

Ieri, nel tardo pomeriggio sono entrati i ladri nella nostra abitazione. Hanno divelto una porta finestra del terrazzo, sono entrati, ma fortunatamente, non hanno potuto agire in tranquillità a causa dell’attivazione immediata dell’antifurto e al solerte intervento del vicino di casa, che, con un grande esempio di collaborazione e solidarietà ha chiamato le forze dell’ordine e ha avvisato sia me che mia moglie. Tutto questo ha permesso di limitare i danni. È una terribile sensazione vedere violata la propria intimità di casa da sconosciuti come purtroppo ha sperimentato chi ha vissuto questa esperienza.

Desidero esprimere il mio profondo ringraziamento all’arma dei Carabinieri della Stazione di Finale Emilia che è intervenuta in forze, con tempestività, disponibilità e massima attenzione.

Un ringraziamento anche ai Carabinieri della Compagnia di Carpi per i rilievi e al Colonnello Pucciatti del Comando Provinciale di Modena per le gradite parole di conforto.

I Carabinieri sono una sentinella vigile e discreta alla difesa della nostra serenità e incolumità e questi fatti delittuosi fanno emergere quanto siamo fortunati ad avere a disposizione tanti bravi e validi professionisti della sicurezza che vigilano e proteggono la nostra vita.