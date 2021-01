Lugli: “Rifiuti, il porta a porta non funziona nell’ex AREA NORD, Aimag risolva”

Nota stampa di Marian Lugli sulla situazione della raccolta dei rifiuti nella ex unione Area Nord:

E’ una situazione sotto gli occhi di tutti. La raccolta porta porta dei rifiuti seguita all’eliminazione dei cassonetti di strada non funziona e sta facendo sfigurare del tutto l’ex unione area nord. Non vorremmo che i problemi riscontrati in queste settimane proseguissero e non vorremmo essere spinti a chiedere la revisione della convenzione con nostra utility territoriale. Purtroppo, ad oggi, questo genere di modalità di raccolta, così gestita, sta rovinando il decoro urbano di Mirandola e della ex unione Area Nord. Aimag è una ricchezza nel nostro territorio, che si è distinta per fornire buoni servizi ambientali, capaci di porre Mirandola ai primi posti nelle classifiche sul riciclo, lavora con personale del territorio e rappresenta un volano anche per l’economia della nostra comunità. Proprio per questo Aimag deve cambiare modalità. Probabilmente effettuando più raccolta nelle frazioni dove il rischio è, dopo alcuni giorni, di rimanere sommersi. Non vorremmo vedere scene come quelle di Napoli in cui fu necessario l’intervento dell’esercito. E non vorremmo che ci fosse un problema politico, anche se vorremmo che non lo fosse. Il nuovo Cda ad oggi è targato centro sinistra, visto che il centro destra non è riuscito a portare vincere i comuni di Medolla e Cavezzo, e la nuova presidenza è capeggiata da un presidente Legacoop visto che il centro destra non ha vinto altri comuni oltre Mirandola. Fatto sta che anche nei consiglieri siamo tartassati quotidianamente da immagini dei cittadini, inviate o postate sui vari social, a testimonianza di scene di degrado dovute all’abbandono di rifiuti non raccolti per giorni. Aimag deve ritornare a lavorare bene per la nostra comunità visto che paghiamo profumatamente le tasse per questo servizio. In altre città, anche di maggiori dimensioni, dove è stato attivato il porta a porta, non vedo situazioni simili. Sono deluso perché votai a favore di questo progetto che fino ora è stato mal gestito.

La multy utility dell’area nord si è trasformata in una fabbrica di dividendi a scapito dei servizi ,trasformati in disservizi per i cittadini.