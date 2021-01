Mirandola, fiori sulla pietra d’inciampo che ricorda il beato Odoardo Focherini

MIRANDOLA- “Per non dimenticare e affinché l’esempio fondamentale dato dal Beato Odoardo Focherini, possa continuare a essere educativo, ma pure formativo per le nuove generazioni.” Con queste parole l’assessora alla cultura di Mirandola Marina Marchi ha accompagnato la corona di fiori con cui l’amministrazione comunale ha voluto ossequiare il ricordo del beato Odoardo Focherini.

Il beato Focherini è stato un intellettuale cattolico italiano, medaglia d’oro al merito civile della Repubblica Italiana e iscritto all’Albo dei Giuristi tra le Nazioni a Yad Vashem, per la sua opera a favore degli ebrei durante la Shoah, per la quale fu arrestato e morì nel campo di concentramento di Hersbruck in Germania

I fiori sono stati deposti in piazza Costituente in centro storico a Mirandola, all’altezza del civico n. 58 dove abitava Odoardo Focherini con la famiglia e dove è posta la pietra d’inciampo a suo ricordo. La pietra è stata inaugurata il 16 gennaio 2019.

