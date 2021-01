Mirandola, i protagonisti della manifestazione no Vax: dal mirandolese Giorgio Bellodi, ai medici negazionisti Roberto Petrella e Mariano Amici

MIRANDOLA – Al grido di “Chiarezza sulla salute degli italiani”, la “Manifestazione pacifica e informativa su tema tamponi e vaccini” era pronta a infiammare Piazza Costituente nel pomeriggio di sabato 9 gennaio. “Organizzato dalla società civile (operai, partite IVA e liberi cittadini)”, il chiacchierato consesso, poi rinviato causa maltempo, ha un duplice fine: da un lato, rivendicare la sofferenza economica dei comparti produttivi messi in stallo dai Dpcm; dall’altro, aprire inediti e scioccanti squarci di verità circa la presunta, “oscura gestione criminale” della pandemia.

Mentre il primo proposito appare assolutamente legittimo, sul secondo è quantomeno lecito avanzare qualche perplessità: già, perché a incarnare questa seconda istanza, dovevano intervenire due personalità della scienza medica “fuori dal coro”. Si tratta di Roberto Petrella, ginecologo antivaccinista radiato nel 2019 dall’ordine dei medici di Teramo, e del collega Mariano Amici, a sua volta nemico giurato dei sieri immunizzanti e ostile all’utilizzo delle mascherine.

Il professor Petrella ha raggiunto una certa notorietà sul web, con la pubblicazione di “video verità” denuncianti presunti tenebrosi complotti orditi dalle case farmaceutiche, intente a spacciare per polmonite da Covid – dice lui – i danni causati dal vaccino antinfluenzale. Interpellato dalla trasmissione di La7 Piazza Pulita, il ginecologo ha argomentato la propria posizione citando una misteriosa ricerca effettuata a Milano (QUI il video):

Non esiste la parola Covid! Esiste il virus influenzale. Loro falsificano questo dato sotto forma di Covid! Il vaccino è inutile, perché contiene sostanze pericolosissime. L’antinfluenzale diminuisce le difese immunitarie. E’ una manipolazione genetica! I virus ce li abbiamo tutti dalla nascita. Devono distruggere l’Italia: lo hanno creato Bill Gates , Fauci . Bill Gates ha influenzato con i soldi: dove sta questa epidemia?! Dove stanno questi morti? Non sono inventati questi numeri che dicono alla televisione? Duemila, tremila, quattromila: Galli li vede dappertutto. Voi date i numeri!

Sulla stessa lunghezza, Mariano Amici, che, al socratico imperativo di “Continuiamo a far maturare le coscienze”, ha indicato nei tamponi diagnostici un “fine espediente per terrorizzare la popolazione” (QUI il video):

L’acquisto di tamponi serve per diffondere il panico nella popolazione. “Abbiamo migliaia di positivi, si stanno riaccendendo i focolai,…”: tutto questo fa parte di una strategia internazionale, perché questa è una guerra mondiale, mettetevelo bene in testa! I tamponi sono assolutamente inattendibili, non sono diagnostici. Servono per convincere la popolazione a farsi la vaccinazione e che sia necessario un nuovo lockdown.