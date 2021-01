Mirandola, il trimestre luglio-settembre del Cas per gli sfollati del terremoto è in arrivo a questi giorni

Mirandola, il trimestre dei Cas luglio-settembre per gli sfollati del terremoto in arrivo a questi giorni. Alcuni lettori ci avevano segnalato che ancora non hanno ricevuto i contributi affitto relativi a metà dell’anno scorso. Si aspettavano una liquidazione in tempi brevi, ma sono già passati diversi mesi.

Abbiamo posto il quesito al Comune di Mirandola che spiega che sta procedendo proprio in questi giorni con la liquidazione del Cas relativo ai mesi di luglio, agosto e settembre per circa 150 famiglie che ancora, a 8 anni dal sisma, non hanno fatto rientro nella propria abitazione.

Spiegano dal Comune:

In relazione all’erogazione dei contributi assistenza sisma – contributi per il canone di locazione (CCL), e dei contributi per il disagio abitativo CDA – occorre in primo luogo evidenziare che la liquidazione viene effettuata trimestralmente, sulla base della documentazione presentata dai beneficiari agli uffici dei Servizi Sociali del Comune alla fine del trimestre stesso. Vengono effettuate le dovute verifiche per la quantificazione dei contributi destinati ad ogni beneficiario. Dopo di ché si provvede a comunicarlo alla Regione che emette un Decreto con il finanziamento per il Comune, che a sua volta adotta specifica determina dirigenziale e liquida gli importi.

Un iter procedurale che di norma, richiede abbastanza tempo. L’importo della somma gestite per questi contributi, risulta piuttosto significativo per Mirandola (rispetto ad altri centri minori del cratere): si tratta di oltre 130.000 euro, da destinare a circa 150 nuclei famigliari. Il Comune di Mirandola sta liquidando in questi giorni il trimestre luglio-settembre.

L’importo indicato (130mila euro) è infatti trimestrale. Il servizio prende in carico la gestione delle richieste giustificate con la documentazione presentata alla fine di ogni trimestre. In gennaio si cura la liquidazione dei contributi per il trimestre ottobre-dicembre 2020 per un numero di beneficiari pari o inferiore a quello del trimestre precedente, dal momento che certe abitazioni potrebbero essere tornate agibili.