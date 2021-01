Modena, il 31 gennaio non sarà una domenica ecologica

Domenica 31 gennaio, giorno della festa di San Geminiano patrono della città, non sarà una domenica ecologica e, di conseguenza, non si applicheranno le limitazioni alla circolazione dei veicoli più inquinanti previste dal piano antismog. Nella giornata di domenica 31 gennaio, dunque, tutti i veicoli potranno circolare liberamente senza restrizioni. La misura della domenica ecologica, che normalmente a Modena si applica tutte le domeniche (nell’ambito della manovra antismog prevista dal Piano integrato per la qualità dell’aria della Regione Emilia Romagna), viene sospesa, come previsto dall’ordinanza comunale, nelle domeniche festive o a ridosso di un giorno festivo.

