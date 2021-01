Modena, nasce Cubom: il museo delle cucine Bompani

MODENA- E’ prevista per giovedì 28 gennaio l’inaugurazione di Cubom: il primo museo dedicato alla storia dell’elettrodomestico dello storico marchio modenese. L’intero percorso museale sarà infatti dedicato alla storia delle cucine a marchio Bompani e alla creazione dell’elettrodomestico Made in Italy in un periodo che abbraccia quasi 70 anni.

Un percorso espositivo che si snoda attraverso modelli originali di ogni epoca, immagini storiche, video e testimonianze. Il museo sarà immediatamente visitabile nella sua versione virtuale, mentre le visite fisiche sono rinviate al termine delle restrizioni causate dalla pandemia. Curato dallo storico Paolo Battaglia, il percorso del museo si snoda attraverso immagini, modelli di cucine originali di ogni epoca, racconti e video testimonianze, proponendo una lettura che intreccia tre temi sempre presenti nella storia aziendale: la manifattura, la bellezza e la cultura, in particolare la cultura del mangiare. “Con la creazione di questo museo abbiamo realizzato un sogno che avevamo nel cuore da anni.” spiega il Presidente e CEO Enrico Vento.

Sarà possibile partecipare a un coinvolgente tour virtuale e partecipare all’inaugurazione collegandosi all’indirizzo https://www.bompani.it/comingsoon-it.html alle ore 12 di giovedì 28 gennaio.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017