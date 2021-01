Nonantola, Consiglio Comunale: Forza Italia, Lista Civica Nonantola Libera e Movimento 5 Stelle abbandonano l’aula

NONANTOLA- I rappresentanti dei gruppi di opposizione in Consiglio Comunale a Nonantola, Forza Italia, Lista civica Nonantola Libera e Movimento 5 Stelle hanno abbandonato giovedì 28 gennaio il Consiglio Comunale in segno di protesta. Il Motivo? “Ci è stato impedito di discutere delle cause dell’alluvione e dei risarcimenti”.

Le opposizioni hanno infatti lamentato l’impossibilità di discutere in aula sugli importanti danni dell’alluvione e dei risarcimenti ai cittadini. Soprattutto in seguito alla richiesta avanzata da tutte opposizioni lo scorso 31 dicembre di convocare un consiglio straordinario tra Regione e Aipo (la società che si occupa della cura dei fiumi).

A nulla sono servite le precisazioni della sindaca Federica Nannetti riferendo l’indisponibilità dei due Enti a presenziare all’incontro e assicurando un summit quanto prima.

Forza Italia, Lista civica Nonantola Libera e Movimento 5 Stelle hanno fatto sapere che già dalla prossima settimana procederanno a norma di legge con la convocazione di un consiglio specifico sul tema alluvione.

