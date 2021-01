Policlinico di Modena, la Befana arriva in anticipo (con il contributo della Protezione Civile di Bomporto). Peluche e calze per i bambini ricoverati

Modena, 5 gennaio 2021 – E’ arrivata in anticipo la Befana, nella Degenza del Dipartimento Materno Infantile del Policlinico di Modena, che ospita i piccoli ricoverati di Pediatria, Chirurgia Pediatrica, e Oncoematologia.

Team Enjoy ha recapitato 40 peluche messi a disposizione da Laura De Luca, vulcanica formiginese che ha organizzato diverse iniziative benefiche, che le hanno consentito di raccogliere i fondi per acquistare i giocattoli. Accompagnata da Nicola Ortugno di Team Enjoy e da sua figlia Kalista, hanno consegnato i peluche al prof. Lorenzo Iughetti, Direttore del Dipartimento Materno Infantile e alla Coordinatrice della degenza pediatrica Maria Cifuni. La consegna è avvenuta nell’atrio al settimo piano.

“Questa è una donazione dei cittadini formiginesi e non – ha spiegato Laura – io ho solo avuto l’idea, loro l’hanno sposata con entusiasmo. Ringrazio Team Enjoy che mi ha messo in contatto con i medici e il personale sanitario del Dipartimento Materno Infantile”.

Alle 14,00 è stata la volta della Protezione Civile di Bomporto che ha consegnato 300 calze gluten free raccolte grazie alla generosità di numerosi cittadini. L’idea è nata da Pierina Lostia e Giuseppe Conte, volontari della Protezione Civile che sono stati aiutati da Giancarlo Generini e Olga Fischietti, dell’omonima tabaccheria, fornita anche di dolciumi, che hanno promosso l’iniziativa sulla loro pagina Facebook. Pierina e Giuseppe, insieme a Simone della Tabaccheria Generini sono stati accolti ancora prof. Lorenzo Iughetti, e dalla Coordinatrice, nell’atrio al settimo piano. “Siamo grati alla generosità dei cittadini di Bomporto e dei dintorni – hanno commentato Pierina e Giuseppe – che hanno raccolto la nostra sfida e hanno partecipato numerosissimi. Abbiamo scelto calze gluten free in modo che i dolciumi fossero adatti a tutti”.

“Desideriamo ringraziare Team Enjoy, Laura De Luca, Protezione Civile di Bomporto e la Tabaccheria Generini – ha commentato il prof. Lorenzo Iughetti – e ai cittadini che hanno partecipato alla raccolta fondi per acquistare i doni. La loro generosità ci ha consentito di offrire un dono ai nostri bambini. Daremo i peluche ai bambini che dimettiamo, come premio per il loro coraggio. E lo stesso faremo con le calze. Abbiamo già consegnato le calze alle neo-mamme in Ostetricia come dono per i loro neonati”.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017