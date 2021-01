Scuola, giovedì il Comune di San Felice presenta pre e post, mensa e pulmino per il 2021-22

Scuola: giovedì 21 gennaio, alle 18, sulla piattaforma internet Civicam del Comune di San Felice sul Panaro (https://sanfelicesulpanaro.civicam.it/) saranno presentati in modo dettagliato alle famiglie i servizi scolastici 2021/2022.

Si potrà assistere all’iniziativa in diretta streaming o visionarla in un secondo tempo anche on demand.

Per andare incontro alle numerose e variegate esigenze delle famiglie, che in questi giorni si apprestano a iscrivere i figli alle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria per l’anno scolastico 2021/2022, l’Amministrazione comunale di San Felice sul Panaro comunica la propria volontà di garantire per il prossimo anno scolastico i servizi solitamente previsti a favore delle scuole del nostro territorio.

Tenendo presente l’attuale situazione di pandemia da Covid-19, non ancora conclusa, saranno attivati o rimodulati i seguenti servizi:

– pre e post scuola per le scuole dell’infanzia e primaria, pre scuola per la secondaria di primo grado;

– trasporto con scuolabus per i bambini e i ragazzi dei tre ordini di scuola residenti sul territorio comunale oltre i 2 chilometri dalla sede scolastica;

– il servizio di refezione scolastica (mensa) per la scuola dell’infanzia e la scuola primaria a tempo pieno e modulo.

Oltre ad altre nuove opportunità attivate già in questo anno scolastico come:

– il piedibus per accompagnare a scuola a piedi i bambini della primaria;

– il doposcuola per i bambini della scuola primaria e/o i ragazzi della scuola secondaria di primo grado.

Si ricorda inoltre che le iscrizioni ai servizi scolastici per l’anno scolastico 2021/2022 saranno aperte dal mese di maggio.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017