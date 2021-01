Si schianta in moto contro un’auto, gravissimo 25enne a San Felice

Si schianta in moto contro un’auto, gravissimo 25enne a San Felice. È successo sabato pomeriggio in via Perossaro, alla periferia del paese.

L’incidente è accaduto attorno alle 17 e il giovane era a bordo della sua moto quando, per cause da accertare, c’è stato il violento impatto.

Il ragazzo è apparso subito gravissimo: i sanitari sono riusciti a stabilizzarlo e poi è partita la corsa in ambulanza fino a Baggiovara. Il giovane – il cui impatto col terreno è stato ammortizzato dalle protezioni che aveva sulla schiena – ha fratture multiple e lesioni interne, è in prognosi riservata.

Incolume l’autista dell’altro mezzo coinvolto, un 45enne del posto.

Sul posto tre pattuglie di agenti della Polizia Locale Area Nord per i rilievi di rito.

