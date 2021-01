TACC Demo Day online 2021, innovative idee di business

Le innovative idee di business progettate dai team Unimore della terza edizione del progetto TACC – Training for Automotive Companies Creation, durante la prima fase del percorso di formazione imprenditoriale, verranno presentate nell’evento online TACC DEMO DAY, in programma venerdì 29 gennaio 2021.

Un evento online dedicato alla presentazione delle idee di business dei team Unimore create durante la prima fase della terza edizione del progetto di formazione imprenditoriale, specifico per l’industria automobilistica, TACC – Training for Automotive Companies Creation.

È il TACC DEMO DAY, che si terrà venerdì 29 gennaio, dalle ore 10.00, sulla piattaforma Zoom. Per ricevere il link di partecipazione all’evento è sufficiente registrarsi al link: https://bit.ly/3qL5eAl

La mattinata sarà dedicata alla presentazione delle 6 idee d’impresa candidate alla fase di accelerazione e prototipazione (TACC2); saranno inoltre organizzati degli stand virtuali per l’approfondimento delle idee di impresa con i team di progetto.

Ad aprire i lavori sarà il Prorettore Unimore Prof. Gianluca Marchi. A seguire sono previsti gli interventi di Domenico Dino Brancale, Managing Director di AVL Italia e dei responsabili scientifici del progetto, i Professori Luigi Rovati del Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari” e Tiziano Bursi del Dipartimento di Economia “Marco Biagi”.

Nella parte conclusiva dell’appuntamento condivideranno la loro esperienza i mentori che hanno accompagnato studenti e studentesse in questo percorso: Paolo Guidelli Guidi, Presidente QMC Consulting; Roberto Parlangeli, Chief Customer Officer SIFÀ; Andrea Parmeggiani, Direttore Generale Fondazione REI; Ivano Selmi, Consigliere Associazione Stars & Cows e Jacopo Vigna Fondatore EurekaBike.com e Valiants.

Il progetto TACC rappresenta un percorso di eccellenza per studenti e studentesse di Unimore interessati a sviluppare talento e creatività per realizzare un’idea imprenditoriale.

Il progetto propone agli studenti un percorso in lingua inglese con docenti universitari, manager, project work, meeting aziendali e laboratori per lo sviluppo della propria idea di start-up.

I promotori del progetto TACC sono Unimore e AVL, la multinazionale austriaca leader nel campo della simulazione e il testing di sistemi powertrain.

I partner di progetto sono Fondazione di Modena e Democenter-SIPE.

TACC Unimore è realizzato inoltre grazie al supporto di BPER Banca, Laboratorio Aperto di Modena e SIFÀ.

