“Una poltrona per 2… libri”. Letture on line per bambini a Cavezzo

“Una poltrona per 2… libri”. Letture on line per bambini a Cavezzo. Appuntamento sabato16 gennaio. Spiegano dalla biblioteca:

Pronti per un’altra lettura on-line? Vi aspettiamo con la nostra volontaria Nati per Leggere Karen, sabato alle 10.30. Vi ricordiamo che è necessario prenotarsi per ricevere il link, telefonandoci allo 053549830 nei nostri orari di apertura o inviano una mail (indicando indirizzo di posta elettronica, nome del/i bimbo/i ed età ed un vostro recapito telefonico) a biblioteca@comune.cavezzo.mo.it vi aspettiamo numerosi, non mancate.

