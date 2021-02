Aveva nel computer più di 43 mila immagini pedopornografiche, arrestato

Un 56enne di Cesena è stato arrestato dalla Polizia postale e della telecomunicazioni di Bologna perché trovato in possesso di circa 43mila immagini e video pedopornografici. L’uomo, impegnato nella formazione sportiva di minori, è stato scoperto durante una indagine, coordinata dal pm Tommaso Pierini, scattata dopo una segnalazione registrata dal Centro di cooperazione internazionale di polizia relativa alla diffusione di file a contenuto pedopornografico su un social network.

Da accertamenti svolti dagli investigatori, in collaborazione con il Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia online (Cncpo) del Servizio Polizia postale e delle telecomunicazioni, è stato individuato il 56enne che usava una applicazione che gli permetteva di navigare sul web in forma anonima. Gli agenti, durante una perquisizione informatica, hanno rinvenuto i file catalogati e salvati e, analizzando i dispositivi con cui accedeva alla rete, anche pagine web visitate di frequente e inserite nella lista dei siti preferiti.

Il 56enne è stato denunciato per la diffusione di materiale pedopornografico aggravata dell’utilizzo di specifici software per la navigazione anonima. Dopo l’arresto, il Gip del Tribunale di Forlì ha disposto per lui gli arresti domiciliari. (ANSA).

