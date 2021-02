Bastiglia, manutenzione del verde: modifiche viabilità via Marconi e via Attiraglio

BASTIGLIA- Nell’ambito della manutenzione del verde pubblico del territorio Unione Comuni del Sorbara è prevista a Bastiglia la potatura dei platani di via Marconi, via Attiraglio e Parco delle Rimembranze. I lavori si prevede procederanno fino al 5 marzo: tutti i giorni feriali dalle 8 alle 18. Per consentire l’esecuzione dei lavori e garantire la sicurezza della circolazione stradale il comune di Bastiglia ha predisposto i seguenti provvedimenti:

istituzione senso unico alternato regolato da due movieri

segnaletica di preavviso

limite massimo di velocità 30 km/h

divieto di sosta in prossimità e in corrispondenza dei lavori con rimozione dei veicoli in sosta abusiva

delimitazioni del cantiere

