Bomporto celebra la Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza

BOMPORTO- Una serata di proposte e testimonianze per riflettere sul ruolo della donna in un ambito, quello scientifico, ancora oggi ritenuto prevalentemente maschile.

Giovedì 11 febbraio , Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza , l’Amministrazione comunale di Bomporto organizza una puntata speciale di “Bomporto in diretta” dedicata al tema messo in risalto dalle Nazioni Unite quando ha istituito la ricorrenza: incentivare un accesso paritario delle donne alla scienza e raggiungere l’uguaglianza di genere in questo campo.

Dalle 20.30 saranno in collegamento alla pagina Facebook Angelo Giovannini – Sindaco di Bomporto la professoressa Adriana Albini, docente di Patologia Generale presso il Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Università di Milano-Bicocca e la professoressa Claudia Canali, docente di Cloud e Edge Computing al Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari” dell’Università di Modena e Reggio Emilia.

Due ospiti di grande spessore per un incontro che si declinerà su vari aspetti, dalla parità di genere all’importanza anche sociale di un maggiore coinvolgimento delle donne nei vari campi della scienza e della tecnologia.

La professoressa Adriana Albini è responsabile del Laboratorio di Biologia Vascolare e Angiogenesi dell’IRCCS MultiMedica e direttrice scientifica della Fondazione MultiMedica Onlus, ed è stata inserita dalla BBC tra le 100 donne più influenti al mondo del 2020, ha 350 pubblicazioni su riviste internazionali, è un’esperta nell’ambito dell’infiammazione e angiogenesi in patologie cronico-degenerative, membro del Comitato Scientifico e ESO (European School of Oncology), membro del CTS del Ministero della Salute e del Board of Directors di AACR (American Association for Cancer Research).

Claudia Canali, dopo la laurea in Ingegneria Informatica e un dottorato di ricerca in Tecnologie dell’Informazione, ha assunto il ruolo di professoressa associata presso il Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari” dell’Università di Modena e Reggio Emilia; tra i suoi principali interessi di ricerca figurano i sistemi cloud e edge computing, l’analisi di reti sociali e il contrasto agli stereotipi di genere in ambito ICT. Tra gli organizzatori del Summer Camp “Ragazze Digitali” fin dalla prima edizione nel 2014, è coinvolta in progetti europei Horizon 2020 sulle politiche di genere, tra cui il progetto EQUAL-IST “Gender Equality Plans for Information Sciences and Technology Research Institutions” (2016-2019) di cui è stata responsabile scientifica.

L’incontro on line sarà introdotto da Ilaria Malavasi, Vicesindaca di Bomporto con delega alle Pari opportunità, che presenta così l’appuntamento: “Come Amministrazione siamo costantemente impegnati sul tema delle pari opportunità e con questa iniziativa abbiamo voluto mandare un messaggio alle donne, giovani e meno giovani, del nostro territorio. Gli stereotipi di genere rischiano di offuscare capacità e talenti femminili in un ambito ritenuto esclusivamente maschile, abbiamo voluto organizzare questo appuntamento per dare nuovi orizzonti e segnalare opportunità diverse, che vanno oltre questi preconcetti. Questa ricorrenza mette al centro l’urgenza di una maggiore presenza femminile nel mondo della scienza, l’incontro che abbiamo organizzato va in questa direzione e vuole contribuire a cambiare la prospettiva sull’argomento, grazie ai preziosi interventi di due ospiti di notevole prestigio”.