Campagna vaccinale Covid-19, dimenticati gli operatori sanitari dei centri disabili

MODENA- “Il piano vaccinale messo a punto dal Governo e a cascata dalla Regione Emilia Romagna contro il Covid-19, non ha tenuto in considerazione, tra i soggetti che necessitavano di essere vaccinati già nella fase 1, gli operatori socio-sanitari delle strutture residenziali per disabili. In un primo momento anche gli stessi utenti disabili, in molti casi persone anche anziane, con notevoli fragilità e molteplici patologie, non erano stati inseriti“. E’ questa la denuncia di Cgil Modena che prosegue “soltanto dopo le sollecitazioni a opera dei sindacati e della direzione dell’Asp Charitas di Modena, è cominciata in questi ultimi giorni la vaccinazione anche per loro”.

Nella nota stampa Cgil si domanda come mai, inspiegabilmente, nonostante la richiesta inviata da parte dei sindacati Fp/Cgil Cisl/Fp Uil/Fpl una settimana fa all’Azienda Usl e alla Regione Emilia Romagna, non sia stata ancora fissata una data per la vaccinazione degli oltre 100 operatori socio-sanitari che operano presso l’istituto Charitas di Modena. La mancata vaccinazione degli operatori riguarda, non solo il Charitas, ma anche altri centri a Modena e provincia, fra cui un’altra realtà importante come il centro residenziale Mario Del Monte di Modena. I sindacati Fp/Cgil, Cisl/Fp e Uil/Fpl insieme ai delegati e alle Rsu delle strutture residenziali ritengono molto grave questa situazione e richiedono con urgenza la vaccinazione del personale coinvolto, a tutela degli stessi operatori ma anche degli utenti – dato il livello di assistenza particolarmente elevato richiesto in queste strutture- che sono a tutti gli effetti paragonabili alle Cra (residenze per anziani) dove gli operatori sono stati già tutti vaccinati. Gli operatori socio-sanitari del Charitas e degli altri centri disabili della provincia chiedono di essere trattati allo stesso modo degli altri operatori socio-sanitari e di avere la stessa copertura vaccinale a cominciare dall’utilizzo del vaccino Pfizer-Biontech.

