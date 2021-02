Cavezzo, raccolta firme contro la propaganda nazista e fascista

Anche il comune di Cavezzo, dopo quello di Soliera, attraverso il Comitato Anagrafe Antifascista, promuove la raccolta firme per la proposta di legge di iniziativa popolare “Norme contro la propaganda e la diffusione di messaggi inneggianti a fascismo e nazismo e la vendita e produzione di oggetti con simboli fascisti e nazisti”. Il termine per la raccolta è il 25 marzo 2021. Possono firmare cittadini residenti e non residenti nel comune di Cavezzo.

Le firme si raccolgono presso :

Ufficio Relazioni con il Pubblico (Municipio, piazza Martiri della Libertà) dal lunedì al sabato dalle ore 08.00 alle ore 13.00;

Ufficio Anagrafe (Municipio, piazza Martiri della LIbertà), solo su appuntamento, telefonando allo 0535 49805;

Biblioteca comunale “La biblio”, dal lunedì al giovedì e il sabato dalle 9.30 alle 13, e inoltre il martedì e giovedì dalle 15 alle 18.30.

Occorre presentare la carta d’identità o altro valido documento di riconoscimento.

