Controlli anti-Covid: sanzionati quattro locali, allontanate tre prostitute e verbale per un minore

MODENA- Quattro locali pubblici sanzionati per la violazione delle misure anti-contagio, tre allontanamenti di ragazze impegnate in attività di prostituzione e un verbale a un giovane per il mancato utilizzo della mascherina.

Sono i principali risultati di una serie di controlli pomeridiani e serali svolti nei giorni scorsi dalla Polizia locale di Modena e segnalati in un comunicato stampa.

I controlli si sono concentrati nelle aree del centro storico, maggiormente interessate da possibili aggregazioni giovanili e un’elevata concentrazione di negozi e pubblici esercizi. Anche con la finalità di informare i gestori e sensibilizzarli al controllo della clientela ed evitare assembramenti.

12 gli esercizi pubblici controllati- in diverse occasioni su segnalazione dei cittadini- e 4 le sanzioni da 400 euro comminate per la violazione delle norme anti- Coronavirus.

La Prefettura, in aggiunta alle multe, potrà eventualmente disporre la sospensione delle attività per un periodo da 5 a 30 giorni.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017