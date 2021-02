Derubarono un’anziana con la tecnica dell’abbraccio: rintracciati e arrestati

FORMIGINE- Il 29 maggio 2020 intorno alle ore 11.25 a Formigine una signora di 87 anni del posto denunciava ai carabinieri della locale stazione che, stava raggiungendo a piedi la propria abitazione, veniva raggiunta da una donna che con la scusa di un’informazione dopo avergli afferrato la mano con grinta con la cosiddetta tecnica dell’abbraccio riusciva a impossessarsi di un orologio del valore di 10.000 euro.

La signora aveva richiesto immediatamente l’intervento dei carabinieri che, giunti sul posto, apprendevano che la rapinatrice si era allontanata a bordo di un’ autovettura condotta da un complice.

Nella circostanza l’anziana signora riportava delle lesioni alla mano

Le indagini dei carabinieri portavano dopo alcuni mesi a deferire in stato di libertà la donna e il complice, la prima rumena e il secondo spagnolo, entrambi in Italia senza fissa dimora che venivano identificati e ritenuti responsabili della rapina in concorso ai danni dell’anziana.

I carabinieri segnalano che nella giornata di martedì 23 febbraio a Bologna, i militari della squadra mobile della polizia di Stato- durante un controllo di servizio- ha fermato la coppia.

Durante il controllo è emerso che, a carico di entrambi, pendeva l’ordine di esecuzione di misura cautelare personale: esecuzione che non era stata eseguita immediatamente dopo l’emissione da parte della procura della Repubblica di Modena a causa dell’irreperibilità dei due.

Avvisati dalla questura di Bologna, i carabinieri di Formigine hanno raggiunto Bologna e consegnato alla coppia l’ordine di esecuzione della misura cautelare. I due sono stati condotti alla casa circondariale di Bologna.