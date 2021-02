Il Sistema bibliotecario Unimore sbarca sui social media

MODENA E REGGIO EMILIA- Il Sistema Bibliotecario di Ateneo (SBA) di Unimore sbarca sui social media, con il profilo Instagram ufficiale “@sba_unimore”. Per condividere su Instagram le foto realizzate presso le biblioteche di Unimore si possono utilizzare gli hashtag #bibliotecheunimore #sbaunimore.

L’obiettivo è quello di essere sempre al fianco di studenti e studentesse dell’Ateneo di Modena e Reggio Emilia, per fornire informazioni in tempo reale sui servizi offerti, le graduali riaperture e le iniziative organizzate, attraverso uno dei canali prediletti dai più giovani.

“Questo nuovo canale – commenta la Dott.ssa Maria Raffaella Ingrosso, Dirigente Responsabile del Sistema Bibliotecario di Ateneo – sarà per noi un modo per promuovere le biblioteche Unimore, le collezioni sia cartacee che digitali, gli strumenti di ricerca bibliografica, i servizi in presenza e a distanza, informando in tempo reale su tutte le novità, gli orari, le iniziative e cercando il più possibile di sollecitare una conversazione con chi studia lavora e insegna qui in Unimore”.

Il Sistema Bibliotecario di Ateneo dell’Università di Modena e Reggio Emilia include la Biblioteca di Economia “Sebastiano Brusco (www.biblioeconomia.unimore.it), la Biblioteca Giuridica (www.bugiuridica.unimore.it), la Biblioteca Umanistica (www.biblioumanistica.unimore.it), la BSI – Biblioteca Scientifica Interdipartimentale (www.bsi.unimore.it), la Biblioteca Medica (www.bibmed.unimore.it), la Biblioteca Universitaria Scientifico Tecnologica del Dipartimento di Ingegneria Enzo Ferrari (www.biblioingegneria.unimore.it) e la Biblioteca Interdipartimentale di Reggio Emilia (www.biblioreggio.unimore.it).

La maggior parte delle Biblioteche Unimore hanno riaperto le loro sale studio, con posti distanziati, proprio in questi giorni (la BSI, la Biblioteca Medica, quella Giuridica, quella Umanistica e la Interdipartimentale di Reggio Emilia): in tutto sono già 400 i posti disponibili. È prevista inoltre per lunedì 8 febbraio la riapertura della Biblioteca di Ingegneria e nei prossimi giorni anche quella di Economia.

Le modalità per accedere alle sale sono le stesse sperimentate da luglio 2020 e consistono nel prenotare il posto tramite il portale https://www.bibliomo.it/ e consegnare al primo accesso un modulo di autodichiarazione. In biblioteca è obbligatorio indossare sempre la mascherina e osservare tutte le norme di sicurezza.

Tutte le informazioni aggiornate sono sempre disponibili sul profilo Instagram @sba_unimore o sul sito www.sba.unimore.it/