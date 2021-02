Incendiò la sede dei Vigili a Mirandola e morirono 2 donne, confermata la condanna per Otman Boraja

MIRANDOLA – Incendiò la sede dei Vigili a Mirandola e morirono 2 donne, confermata la condanna per Otman Boraja. Il giovane originario del Marocco ha avuto una condanna a 8 anni di carcere per i fatti del maggio 2019, quando persero la vita Marta Balboni e Yaroslava Kryvoruchko, che dormivano nel loro appartamento sopra le sede dei Vigili in cui il ragazzo si era introdotto dove provocò un incendio. Le due donne morirono soffocate dal fumo.

La corte di Appello di Bologna ha confermato in secondo grado la sentenza del rito abbreviato che ha attribuito al giovane i reati di furto aggravato, incendio doloso e morti come conseguenza di altro reato.

