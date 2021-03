Mirandola, al via lunedì primo marzo i lavori in via Tazio Nuvolari

MIRANDOLA – A partire da lunedì primo marzo, a Mirandola, sono previste limitazioni alla circolazione in via Tazio Nuvolari, in corrispondenza della scuola media “F. Montanari”, come informa il Comune di Mirandola, attraverso la propria pagina Facebook. Le limitazioni sono dovute a lavori di scavo sulla sede stradale. Per ulteriori informazioni sugli orari dei lavori: https://bit.ly/3qYWszt.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017