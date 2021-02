Mirandola, “furbetto” del cashback all’area di servizio “da Marco”

MIRANDOLA- Fa un euro di benzina per 15 volte consecutive in 13 minuti e se ne va. E’ successo la sera di martedì 9 febbraio all’area di servizio “Da Marco” a Mirandola, in via per Concordia.

Le telecamere di videosorveglianza hanno ripreso il curioso atteggiamento di un uomo che, arrivato all’area di servizio a bordo di una Dacia Duster, una volta sceso dall’auto ha cominciato uno strano “andirivieni” dalla colonnina del pagamento self service alla pompa di benzina numero 2.

I gestori, il giorno seguente, hanno scoperto con stupore le 15 transazioni da 1 euro pagate con la carta di credito. La nuova lotteria di Stato, istituita per incentivare i pagamenti elettronici, garantisce rimborsi fino a 150 euro e prevede un ulteriore bonus sulla base del numero di pagamenti effettuati con la carta.

La “febbre del cashback” si sta diffondendo a macchia d’olio e in tutta Italia è boom di segnalazioni: rifornimenti di benzina con transazioni minime, utili solo a conquistare posizioni in classifica.

Il sistema del cashback, infatti, non prevedendo un importo minimo di spesa per le transazioni, ha una piccola falla e c’è chi se ne approfitta, esattamente come il “furbetto” di Mirandola.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017