Mirandola, incontro tra Associazioni e Giunta: “Rafforzare gli aiuti alle imprese”

MIRANDOLA- “Mantenere, anzi rafforzare gli aiuti di natura economica per le imprese e programmare una serie di eventi e manifestazioni fondamentali per mantenere viva la nostra città”. Così le associazioni Confesercenti, C.N.A., Lapam-Confartigianato e Confcommercio hanno ribadito la preoccupazione delle PMI locali determinata dal perdurare della situazione di crisi economica e sanitaria.

“Pur nell’incertezza delle aperture/chiusure per crisi sanitaria, che le nostre imprese devono sopportare, dobbiamo riuscire a ripartire, cercando di non perdere nessuna impresa per strada. È naturale che la pesante crisi economica che sta colpendo le imprese non può essere risolta con semplici interventi delle Amministrazioni locali, ma le risorse che ogni comune mette a disposizione, devono essere finalizzate a promuovere l’offerta commerciale e di servizi, definendo contributi a sostegno delle imprese per rimanere sul mercato”.

Dall’incontro sono emersi i prossimi interventi di aiuto alle imprese mirandolesi ritenuti significativi dalle Associazioni di categoria: innanzitutto un tavolo di confronto per l’individuazione delle imprese maggiormente colpite dalle chiusure che potrebbero beneficiare di un aiuto finanziario per la tassa rifiuti. Un contributo che, come annunciato dall’assessore al Bilancio Giuseppe Forte, potrebbe arrivare dai 250 mila euro a disposizione dell’Amministrazione per l’anno 2021.

Ritenuta efficace anche la proposta dell’assessore Fabrizio Gandolfi di creare un sito web nel quale ogni impresa possa gratuitamente pubblicizzare la propria attività creando anche delle forme di concorsi che incentivino gli acquisti presso la rete fisica delle attività del centro storico mirandolese.

“La previsione di bilancio per 50 mila euro in tema di investimenti in sicurezza delle imprese e dei cittadini trova la nostra approvazione– proseguono le Associazioni- Mai come in questo periodo è opportuna la scelta di non prevedere nel bilancio 2021 aumenti della pressione fiscale locale nei confronti delle piccole e medie imprese del territorio”.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017