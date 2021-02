Mirandola, Michel Stefani(FI):”“Usare la pagina FB del Galilei contro Berlusconi è imbarazzante”

MIRANDOLA- “Sulla pagina Facebook dell’Istituto Scolastico Superiore Galilei di Mirandola – denuncia Michel Stefani, coordinatore Forza Italia Giovani dell’Area Nord – compare una “storia” contro il grande ritorno di Silvio Berlusconi in campo. Questo fatto non è passato inosservato e tra i tanti studenti il tam tam è stato rapidissimo. Ho ricevuto molti messaggi di indignazione e chiedo pubblicamente alla direzione scolastica di rimuovere il post e accertare le responsabilità. Chi è il docente che gestisce la pagina social della scuola? Ha rispettato il codice di comportamento previsto per i dipendenti pubblici? Questa becera iniziativa è stata commessa in orario di lavoro?”.

Con queste parole l’esponente forzista ammonisce l’Istituto di Mirandola invocando immediati chiarimenti:” Non è possibile che proprio nella scuola, luogo di formazione e confronto, ci sia chi invece di insegnare faccia propaganda politica e instilli l’odio”.

