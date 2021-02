Mirandolexit, Ganzerli (PD):” La Lega difende davvero gli interessi mirandolesi?”

MIRANDOLA- “Un bilancio che galleggia, perché il fisco, la spesa e gli investimenti sono quelli ereditati da noi e i loro progetti rivoluzionari (copertura via Castelfidardo e circonvallazione a doppio senso) non ci sono”: è lapidario il giudizio del capogruppo del Partito Democratico in Consiglio comunale a Mirandola Roberto Ganzerli sul bilancio presentato dalla Giunta Greco. Bilancio, tra l’altro, votato dalla sola Lega visto che il consigliere di Fratelli d’Italia Marian Lugli si è astenuto. Ecco il commento di Roberto Ganzerli:

“In Consiglio comunale la Lega si è approvata, da sola, un bilancio che galleggia nel nulla. Lo ha fatto da sola, perché il consigliere di Fratelli d’Italia si è astenuto sia sul bilancio che sull’immediata esecutività: la maggioranza è rotta. Un bilancio che galleggia, perché il fisco, la spesa e gli investimenti sono quelli ereditati da noi e i loro progetti rivoluzionari (copertura via Castelfidardo e circonvallazione a doppio senso) non ci sono. La prospettiva per l’anno prossimo è un buco di 1,2 milioni da coprire o con tagli ai servizi o aumento delle tasse. Nel nulla, perché a parte la difesa d’ufficio di Golinelli, i consiglieri leghisti hanno taciuto: evidentemente erano ancora frastornati dalla “botta” della sentenza del TAR contro la Mirandola-exit. L’assessore Gandolfi ha cercato di buttarla in caciara, accusando gli amministratori di ieri di ogni nefandezza e rischiando la denuncia per diffamazione, mentre la presidentessa del Consiglio Selena De Biaggi si faceva di nebbia invece di fare rispettare le regole e la dignità e onorabilità di tutti i consiglieri. A questo siamo ridotti. A quanto pare, dopo aver speso i soldi dei mirandolesi per una causa che ha perso, l’onorevole Golinelli vuol continuare a spendere i soldi dei cittadini per procedere a un ricorso al Consiglio di Stato. In ogni caso, il Tar non solo ha sentenziato la procedura sbagliata, ma ha anche scritto che le scelte vanno motivate dati alla mano, con studi e progetti seri e non sparando cifre di comodo e sparando sugli altri Comuni i quali, ovviamente, continueranno a difendere i loro legittimi interessi, mentre è sempre più dubbio che la Lega stia difendendo i veri interessi dei mirandolesi”.