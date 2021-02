Mirandolexit, Negro (Pd): “L’onorevole Golinelli faccia meglio i suoi conti”

MIRANDOLA- “Prima di pensare a spendere altri soldi in ricorsi che rischia di perdere di nuovo, l’onorevole Golinelli farebbe bene a fare un bagno di realtà e anche a rifare i suoi conti”: il capogruppo Liste Civiche – Pd nel Consiglio dell’Unione dei Comuni dell’Area Nord Paolo Negro risponde così alle cifre prodotte da Golinelli sui costi per Mirandola. Ecco la sua nota:

“L’onorevole Golinelli, evidentemente colpito dalla sentenza del TAR avversa alla sua Mirandolaexit in maniera più dura di quel che vuole dare a intendere, spara cifre alla cieca per provare a confondere i cittadini. In realtà, come peraltro naturale, i soldi che Mirandola mette in Unione servono a pagare anche gli stessi dipendenti di Mirandola e soprattutto i servizi che ricevono i cittadini mirandolesi. Ci sembra evidente che Golinelli o non ha letto bene il testo della sentenza o ha dei pessimi consiglieri: il TAR ha detto chiaro e tondo che per uscire bisogna dimostrare che il recesso dall’Unione o da un servizio è vantaggiosa, che significa che o si può spendere meno o si può fare di più con gli stessi soldi. Solo che bisogna provarlo sulla base di studi e progetti seri e non con ragionamenti e conti da azzeccagarbugli. Si tratta di atti che l’Amministrazione mirandolese non è ancora stata capace di produrre. Ci troviamo di fronte a un problema di legalità, di trasparenza e di responsabilità verso i cittadini. Prima di pensare a spendere altri soldi in ricorsi che rischia di perdere di nuovo, l’onorevole Golinelli farebbe bene a fare un bagno di realtà e anche a rifare i suoi conti”.

